إجراءات جديدة لتحسين ظروف العمال بمتحف تيبازة

عقد المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، عبد القادر دحدوح، أمس الإثنين، لقاء مع موظفي وعمال موقع ومتحف تيبازة.

وحسب بيان للوزارة، قدم المدير العام، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الفرع النقابي وممثلي العمال، سياسة العمل المنتهجة في سبيل تطوير الديوان وتحسين ظروف العمال.

ومن جهتهم عرض العمال انشغالاتهم، وقدموا اقتراحاتهم.

وقد أبدى المدير العام، استعداده للعمل على الاستجابة لجميع الانشغالات في إطار القانون ومعالجتها تدريجيا حسب الأولويات.

منوها إلى أن الأولوية هي الانتهاء من إجراءات تعديل الاتفاقية الجماعية التي ستعطي فرصة الترقية لجميع العمال، سواء في الدرجات أو الرتب.

وأشار المدير، إلى مخطط الموازنة المالية والإجراءات المتخذة من أجل إنقاذ الديوان من الديون المتراكمة عليه.

مؤكدا أهمية دفتر الشروط الجديد الذي سيسمح للديوان بتأجير المحلات والفضاءات والهياكل تحت تصرفه أمام المتعاملين لتحصيل مردود مالي من المتوقع أن يكون معتبرا، والذي سيساهم من دون شك في تحسين ظروف العمال والعمل بصفة عامة.

كما أوضح دحدوح، أن الديوان يولي اهتماما كبيرا للموقع الأثري تيبازة، كونه يحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الزوار سنويا.

في الأخير، أبدى العمال ارتياحا كبيرا بعد هذا اللقاء المثمر، على أمل أن تتحقق الأهداف المسطرة، وتجسد السياسة المنتجهة على أرض الواقع.