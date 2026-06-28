إجراءات جديدة لتسهيل حصاد الحبوب واستقبال المحاصيل خلال موسم استثنائي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى مرافقة الفلاحين خلال عملية حصاد الحبوب للموسم الفلاحي الجاري، الذي وصفته بالاستثنائي، سواء من حيث المساحات المزروعة أو حجم الإنتاج المرتقب.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن إطلاق منصة hassad.dz التي تتيح للفلاحين تقديم طلبات الاستفادة من الحصادات، مع تجنيد أكثر من 1300 حصادة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وشركة Agrodrive، بهدف سد العجز المسجل في عدد من ولايات الوطن.

كما قررت الوزارة تمكين الفلاحين غير الحائزين على بطاقة الفلاح من تسليم محاصيلهم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. وذلك عبر التصريح بالإنتاج من خلال منصة hassad.dz أو بالتقرب من رؤساء الأقسام الفرعية الأقرب إليهم.

وفي السياق ذاته، تم وضع عدد إضافي من الحصادات حيّز الخدمة لفائدة الفلاحين، في إطار الاتفاقية المبرمة بين شركة Agrodrive وشركة PMAT، بما يساهم في تسريع وتيرة الحصاد والاستجابة لاحتياجات المنتجين.

ومن بين التدابير المتخذة أيضاً، فتح مراكز التخزين واستقبال المحاصيل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، مع تمديد ساعات العمل لضمان استقبال المحاصيل في أفضل الظروف.

وأكدت الوزارة أن موسم الحصاد الحالي يشهد ظروفاً إيجابية فيما يتعلق باستقبال محاصيل الحبوب، بفضل برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنجاز مراكز تخزين جوارية وصوامع استراتيجية. وهو ما ساهم في تقليص المسافات التي يقطعها الفلاحون، والحد من الطوابير التي كانت تسجل خلال المواسم الماضية، بما يضمن انسيابية أكبر في استقبال الإنتاج.