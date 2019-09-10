إجراءات جديدة لتعزيز تموين مركب الحجار بخام الحديد

إجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم مع ممثلي مركب إيميتال مركب الحجار ومجمع منال للمناجم ومؤسسة الشرق وممثلي عن وزارة النقل.

وعقد هذا الاجتماع حسب بيان لها لتقييم الوضع في مجمع الحجار جراء توقف الفرن العالي بسبب نفاد مخزون خام الحديد.

وتقرر إتخاذ عدة إجراءات من خلال هذا الإجتماع كوضع الوسائل واللوجستيات اللازمة لزيادة حجم تموين المركب من منجم الونزة وبوخضرة

ودعت الوزيرة إلى تعزيز وسائل النقل بمساهمة شركة السكك الحديدية بمعدل 04 قطارات في اليوم ومجمع لوجيترانس 50بـ شاحنة

وكما تقرر تشكيل لجنة متابعة تضم جميع المتدخلين للتكفل بالجوانب المتعلقة باستخراج المادة الأولية وإعداد الخدمات اللوجستية على مستوى المركب

وجاء في البيان، أنه سيتم وضع خلية لمتابعة مخزونات الخام لتجنب المواقف المماثلة و تحديد خارطة طريق لتفادي النقائص

وتم إعادة تشغيل الفرن العالي يوم الأحد 8 سبتمبر بعد تزويد المركب بالمادة الأولية ليصل إلى 120 ألف طن كمرحلة الأولى.