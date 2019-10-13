إجراءات جديدة لتلاميذ «الباك»!

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها باعتماد «استمارة تقييمية».

لتلاميذ التعليم الثانوي تحتوي على العديد من المعايير والخانات، هدفها متابعة التلميذ من السنة أولى ثانوي إلى السنة الثالثة ثانوي.

وتهدف هذه الاستمارة التقييمية إلى متابعة التلميذ وإجباره على الانضباط والحضور إلى المؤسسات التربوية.

خاصة وأن تلاميذ السنة الثالثة ثانوي يغادرون مقاعد الدراسة بداية من نهاية شهر أفريل من كل موسم دراسي.

بحجة التحضير لامتحان البكالوريا. وجاء في هذه التعليمة أن هذه الاستمارة تحتوي على العديد من المعايير.

يتم تنقيطها من 1 إلى 20 نقطة، وتساعد التلميذ في الانتقال من مستوى إلى أعلى.

وفي حال تم إعادة تنظيم البكالوريا خلال السنتين المقبلتين.

سيتم الاعتماد عليها في التقييم بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

ويأتي هذا القرار لإعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية.

وتفادي التغيب والتأخر الذي يحصل على مستوى المؤسسات التربوية خاصة في التعليم الثانوي.

من جهة أخرى طالب وزير التربية الوطنية بضرورة القيام بالدراسات اللازمة.

من أجل تقليص حجم وعدد التلاميذ في السنة الأولى والثانية ابتدائي .

بهدف التركيز على إعطاء تحصيل أحسن،والعمل على راحة المعلم،وهذا بعد ملاحظة وجود اكتظاظ وصل إلى 50 تلميذا في القسم الواحد.

كما أصدرت الوزارة تعليمة تتعلق بإدراج نظام المعالجة في التعليم الابتدائي والذي جاء بعد ملاحظة أخطاء في الكتابة .

والنطق لدى تلاميذ الطور الابتدائي بناءً على تقييم قامت به الوزارة للسنة الخامسة ابتدائي.

وعليه يُكلًّف الأستاذ بتحري النقص المسجل لدى التلاميذ في قسمه وتحويلهم نحو نظام المعالجة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لدروس المعالجة في مادتي اللغة العربية والرياضيات الموجهة للتلاميذ.

الذين يعانون من نقص في التحصيل بهاتين المادتين في مرحلة التعليم الابتدائي، إضافة إلى التركيز عن أهمية تكثيف التقويم التشخيصي .

لتجنب إعادة السنة الدراسية للتلميذ بالطورين الابتدائي والمتوسط.