إجراءات جديدة لدخول الأراضي التونسية

أصدرت وزارة الصحة التونسية، أمس الإثنين، بلاغا متعلقا بالقرارات والإجراءات الجديدة بشأن الدخول إلى تونس.

وحسب البيان الذي نشرته السفارة التونسية لدى الجزائر، فإن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، بداية من تاريخ 01 فيفري 2021.

وجاءت هذه القرارات، تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كورونا وظهور سلالات جديدة من الفيروس ببعض البلدان.

وبهدف الحد من انتشار هذا الفيروس، قررت وزارة الصحة التونسية ما يلي:

مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل البلدان التي شهدت ظهور وانتشار وبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بكل من المملكة المتحدة وجنوب افريقيا والبرازيل.

وبالنسبة لبقية البلدان، فإنه يتعين على الوافدين بما في ذلك الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة “أقل من 5 أيام” الإلتزام بما يلي:

إجبارية القيام بتحليل RT-PCR والاستظهار بما يفيد سلبية التحليل لا يتجاوز 72 ساعة عن التسجيل للسفر.

وإلزام الوافدين بالحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام.

والقيام بتحليل RT-PCR في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم وفي صورة سلبية الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي.

هذا ويتم منح التراخيص الاستثنائية من طرف لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة.

ويقتصر الترخيص على الحالات الإستثنائية، لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.

ويجري العمل بهذا البلاغ بداية من يوم الإثنين 1 فيفري 2021

https://web.facebook.com/ambassadetunisie.gov/photos/pcb.260457588925127/260406692263550/