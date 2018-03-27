أعلنت القنصلية العامة الفرنسية في وهران عن تغيير عنوان استقبال طالبي التأشيرة.

وحسب بيان من المصلحة، فّإن ابتداءً من الـ4 افريل، سيرحل مركز “tls contact” إلى “مبنى الأوراس، بئر الجير، بين الممر الدائري، لسوناطراك والممر الدائري للمستشفى“.

وأضاف البيان، أن هناك إجراءات جديدة،بخصوص عملية التّسجيل على غرار التسجيل إلكترونيا بموقع“TLS”، على أنّ يكون تحديد الموعد بعد دفع رسوم الخدمة.

وتقدر تكلفة الخدمة بـ 3600 دينار جزائري، ويتم الدفع في غضون 3 أيام من عملية التسجيل، وإلا سيتم إلغاء الموعد.

وأضافت السفارة أنه لن يتم تعويض المسجل إذا خالف الموعد، إلا في حالة وجود مبرر قوي.

كما قال البيان أن المسجلين سابقا ستكون لديهم تسهيلات في عملية الطلب.

مزيد من التفاصيل تجدونها في الرابط التالي:

file:///C:/Users/Asma/Downloads/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Oran%20(1).pdf