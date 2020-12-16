إجراءات جديدة للإمتحانات في مرحلة التعليم الإبتدائي

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بيانا، حددت من خلاله إجراءات التقويم البيداغوجي في مرحلة التعليم الإبتدائي للسنة الدراسية 2021 / 2020 في مكوناته الثلاثة، التشخيصي والتكويني والتحصيلي، وتقويم التعليمات في السنة الأولى ابتدائي، وكيفية حساب المعدل الفصلي والمعدل السنوي.

وأوضح بيان الوزارة، أن التقويم التشخيصي: يتمثل في مجموعة الأنشطة التقويمية التي يقوم به الأستاذ بصفة فردية أو جماعية بداية السنة الدراسية أو الفصل أو بداية مقطع تعليمي أو حصة تعليمية، ويهدف إلى معرفة المكتسبات القبلية للتلاميذ والكشف عن مواطن الخلل في تحصيلهم، حتى تمكن الأستاذ من تكيف عملية التعليم وفق احتياجات التلاميذ، ويكون بالخصوص في اللغات الأساسية (اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، الرياضيات واللغة الفرنسية).

أما التقويم التكويني: هو مندمج في سيرورة العملية التعليمية، يهدف إلى معرفة متى ترسيخ اكتساب الموارد، ويتم عن طريق الملاحظة المستمرة للتلاميذ في بناء تعليماتهم وسلوكاتهم، ومن خلال أسئلة شفوية وكتابية قصيرة استجوابات، وظائف منزلية محدودة، حسب احتياجات التلاميذ، تسع للأستاذ بتقدير أعمال التلميذ بواسطة ملاحظات نوعية حول أدائه، دون وضع علامات عددية، وتبرز التقدم المحقق و أو الصعوبات التي يواجهها، وتدون في كراس القسم، مما يسمح للأستاذ بتعديل التعليمات قصد معالجة هذه الصعوبات.

في حين التقويم التحصيلي هو تقويم يتوج مختلف المحطات التعلبمية (نهاية مقطع، نهاية فصل ۰۰) وبأشكال مختلفة (فروض. مراقبة مستمرة، اخبارات فصلية)، ويهدف إلى تقديم حصيلة تطور الكفاءات المستهدفة خلال كل فصل (الكفاءات الختامية) حسب خصوصية كل مادة، والكفاءة المستهدفة في نهاية السنة (الكفاءة الشاملة)، يوضع علامات عددية وملاحظات نوعية ذات دلالة بيداغوجية.

وتشمل تمارين بغرض تقويم الموارد، ووضعيات مركبة تتميز بالطبيعة الإدماجية لتقويم مدى إرساء التعلمات والتحكم في مستوى من مستويات الكفاءة المستهدفة بالنسبة للسنة الدراسية 2020/ 2021، يتم الاقتصار في القوم التحصيلي على الاختبارات الفصلية، وتجري حسب الرزنامة المحدد في المنشور1161 المؤرخ في 20/10/2020 والمنوه به في المرجع أعلاه.

وتخض الأختبارات الفصلية كل المواد المقررة، باستثناء مواد الإيقاظ التي يكتفي فيا بالتقويم التكويني عند برمجتها.

بالمقابل تقويم تعليمات التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي، يکون تقویم التعليمات في الفصل الأول من السنة الأولى ابتدائي على شكل ملاحظات وصفية ونوعية حول سلوك التلميذ ومستوی الكفاءات لديه ، تدون في خانة الملاحظات في كشف العلامات، وعلى دفتر التقويم البيداغوجي، دون منح علامات عددية.

أما في الفصل الثاني، يكون التقويم بواسطة الاختبارات التي تنظم في نهاية الفصل مثل باقي المستويات التعليمية يكون الانتقال إلى السنة الثانية انتقالا آليا لكل تلميذ تابع الدراسة بصفة منتظمة.

وفيما يخص حساب المعدل الفصلي والمعدل السنوي: بحسب المعدل الفصلي والمعدل السنوي في مرحلة التعليم الإبتدائي بصفة استثنائية للسنة الدراسي 2020/2021، على النحو الآتي: