إجراءات جديدة للجالية في قنصلية الجزائر بليل الفرنسية

أعلنت القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليل الفرنسية، عن إقرار تغييرات جديدة بدءا من السادس عشر أفريل الجاري.

في خطوة تخص الجزائريين المقيمين بشمال فرنسا، أفادت القنصلية في بيان لها على حسابها الرسمي على الفيسبوك. أنّه بداية من الثلاثاء السادس عشر أفريل الجاري، يجب الحصول على موعد قبل التنقل إلى قنصلية ليل لمتابعة الطلبات الخاصة بجوازات السفر البيومترية. وسيتعين على الراغبين إرسال طلباتهم على البريد الإلكتروني التالي: www.consulat-lille-algerie.fr

وحرص النائب عن الجالية الجزائرية بمنطقة شمال فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، على تثمين قرار القنصل العام للجزائر بليل. وحيا محاولته تجاوز صعوبات التوافد الكبير لمواطنينا من أجل إجراءات تجديد جوازاتهم ليستطيعوا دخول التراب الوطني.

وفي تصريح على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أشاد يعقوبي بإعلان رئيس الجمهورية منذ أسبوع، عن إلغاء تعسف إقصاء “الحراقة” من الحق في الخدمات القنصلية كالحصول على جوازات السفر مثلا.

ورأى يعقوبي أنّ إلغاء تعسف الادارة بتمكين الجزائريين من دخول الوطن ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية المؤمنة. سيخفّف بمقدار الثلثين توافدهم لقنصلياتنا التي تئنّ تحت ضغط التزاحم اليومي. كما نادى يعقوبي بتسريع مشروع رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل الخدمات القنصلية عن بعد.