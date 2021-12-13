كشف مركز خدمات التأشيرة الفرنسية VFS اليوم عن إجراءات جديدة للجزائريين الراغبين في الحصول على فيزا شنغن. ويعلم ذات المركز في بيان له عبر حسابه على الفيسبوك انه على الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن التقرب إلى مراكزها بتقديم طلب يجمع 6 مسافرين كأقصى حد.

واضاف بيان المركز بتوجب على طالبي فيزا شنغن ملىء إمستمارة وتقديمها عبر إحدى الطرق الإختيارية التالية:

التقدم بالإستمارة نحو مركز خدمات التأشيرة الفرنسية VFS مع دفع مبلغ 6300 دينار.

إعادة ملىء الإستمارة المجموعة عبر الموقع الإلكتروني قبل 15 ساعة من الموعد

وفي حال إعادة البرمجة قبل 5 أيام عن موعد تقديم التأشيرة

وللمزيد من المعلومات اوالإستفسارات يمكن لطالبي الفيزا التقرب إلى مركز الدفع او الولوج إلى الموقع الإلكتروني

https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/fra/

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كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن رفض مانسبته 95% من الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. في حين تم قبول عدد قليل من الطلبات لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير وهذا فيي الفترة الأخيرة.

ودعت المنظمة في منشور لها عبر حسابها على الفيسبوك الراغبين في تقديم ملفت الحصول على الفيزا نحو فرنسا تأجيل دفع الطلبات بسب رفض أغلبية الملفات من القنصلية. ونصحت المنظمة الراغبين في دفع طابات الفيزا قائلة: “لا ننصحكم بتقديم حاليا طلبات تأشيرة شنڨن من مصالح القنصليات الفرنسية.”

وأوضحت المنظمة ان المعطيات التي بحوزتنا من وكالات سياحية تشير الى رفض غالبية الطلبات ( الموافقة لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير ) حتى بالنسبة لتجديد التأشيرة في غالبها.

كما اكدت منظمة حماية المستهلك أن تكلفة الإجراء مقدرة بحوالي 20.000 دج وهي غير قابلة للتعويض.

وإختتمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منشورها بأن حق الرد والتوضيح مضمون.