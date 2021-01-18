إجراءات جديدة للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا

فرضت السلطات الفرنسية أمس الإثنين إجراءات جديدة على الأجانب الراغبين في دخول ترابها وذلك في إطار مجابهة كورونا.

ووفق بيان السفارة الوافدين الأجانب من بينهم الجزائريين إلى فرنسا عليهم التقيد بالإجراءات الجديدة للحد من إنتشار كورونا عبر العالم.

وأضاف البيان أن على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى التراب الفرنسي إعتبارا من 18 جانفي عليهم التقيد بمايلي:

إظهار شهادة فحص بيولوجي RT-PCR عند الركوب، تم إجراؤها منذ أقل من 72 ساعة قبل موعد الإقلاع.

تقديم تصريح شرفي لشركة الطيران المعنية قبل الإقلاع، المسافر لا يظهر عليه أي أعراض الإصابة بكورونا.

بالإضافة إلى عدم الإختلاط مع أحد المصابين بالوباء خلال فترة 14 يوما التي تسبق موعد الرحلة

ان يتعهد الراكب بإحترام عزل وقائي لمدة 7 أيام بعد وصوله إلى فرنسا في مكان إقامة مع تقديم العنوان.

أن يتعهد المسافر بإجراء فحص بيولوجي فيروسي يسمح في نهاية هذه الفترة بإكتشاف فيروس SARS-CoV-2 اختبار RT-PCR.

نموذج هذا الإعلان سيكون متاحًا قريبًا على موقع وزارة الداخلية.

لن يتم منح أي استثناء من قبل الخدمات القنصلية الفرنسية في الجزائر في حالة توفر اختبار RT-PCR في الجزائر.

هذا وقد اعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما على الاقل بداية من 15 جانفي الماضي.

وذلك بداية من الساعة 18 :00 مساءا إلى غاية 06:00 صباحا.

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول لهذا لرابط الذي وضعته السفارة: https://bit.ly/2LZJfa3