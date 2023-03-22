إجراءات جديدة للحصول على فيزا شنغن إلى إسبانيا

ستستمر BLS International Limited Services في معالجة طلبات التأشيرة لإسبانيا. حيث أعطى مجلس الوزراء الإسباني، يوم الاثنين ، الضوء الأخضر لاتفاقية تبرر صفقة طوارئ. بين وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون و BLS لتمديد العقد بين الجانبين في فبراير.

وقد انتهى العقد الموقع بين إسبانيا و BLS في ديسمبر 2016 في بداية هذا العام. ومن أجل مواصلة المعالجة السلسة لطلبات التأشيرة، وافق وكيل الوزارة للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون. على قرار لمنح BLS مع عقد آخر لتجهيز التأشيرة.

نتيجة لذلك، تم تقديم طعنين خاصين أمام المحكمة الإدارية المركزية للاستئناف التعاقدي (TACRC). بسبب تعليق اتفاقية المنح مع BLS في 25 فبفري.

ومع ذلك ، وافق مجلس الوزراء الإسباني على أن وزارة الخارجية قد اتخذت القرار الصحيح. بمنح BLS واجب معالجة طلبات التأشيرة لإسبانيا.

وفقًا لهم، فإن عدم إبرام العقد مع BLS في ذلك الوقت يمثل “خطر انهيار الخدمات القنصلية اعتبارًا من 25 جانفي. من خلال الاضطرار إلى تحمل عدد كبير من طلبات التأشيرة (بما في ذلك جميع المواعيد المحددة بالفعل من قبل BLS). دون الحاجة إلى الوسائل المادية والشخصية اللازمة للقيام بذلك “.

يشير المجلس أيضًا إلى أنه نظرًا لأن إسبانيا تعالج عددًا كبيرًا من طلبات تأشيرة شنغن. وهي ثاني دولة في شنغن تتم معالجتها بأكبر عدد من هذه التأشيرات. فإن عدم إنشاء العقد كان سيترك آلاف المتقدمين غير قادرين على معالجة تأشيراتهم في حدود المعقول. حدود الوقت.

وقد ينتهك هذا أيضًا المواعيد النهائية للإجراءات وظهور الطلبات وحلها والاستئنافات الاختيارية للإعادة إلى وضعها السابق. التي حددها قانون تأشيرة شنغن ، والتي تلتزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقها واحترامها.

كما أشار المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في 20 مارس. إلى أن عدم إصدار التأشيرات في الوقت المحدد من شأنه أن يضر بصناعة السياحة الإسبانية وصورتها.

إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن لإسبانيا

إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن لإسبانيا هي نفسها بالنسبة لكل دولة أخرى في منطقة شنغن.

حيث يحتاج مقدم الطلب إلى تحديد موعد، وجمع العديد من المستندات، بما في ذلك استكمال نموذج طلب التأشيرة. وشراء تأمين صحي. وتقديم دليل على الوسائل المالية الكافية للإقامة المخطط لها في إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على كل متقدم دفع رسوم قدرها 80 يورو. وتوقعها لأولئك القادمين من البلدان التي أبرمت معها إسبانيا اتفاقية سارية مقابل رسوم تأشيرة مخفضة. بالإضافة إلى فئات معينة ، مثل طلاب إيراسموس للتبادلات قصيرة الأجل.