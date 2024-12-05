إجراءات جديدة للمُدينين.. كاسنوس يصدر بيانا هاما للمشتركين

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، عن إجراءت تسهيلية جديدة لفائدة المدينين. حيث سيفتح الصندوق أبوابه إستثناءا أيام السبت.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في بيان له المتخلفين عن دفع الإشتراك لسنة 2024 وكذا المستفدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2024. وذلك لضمان الإستفادة من التغطية الإجتماعية كالتأمين عن المرض بطاقة الشفاء والتقاعد. بالإضافة كذلك إلى جملة الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم.

كما أشار الصندوق، إلى أن جميع الوكالات مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس. كما يمكن تسوية وضعيتكم إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر البوابة الرقمية.

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