إجراءات جديدة لمراقبة المغادرين والوافدين للجزائر .. تعرف عليها

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 8 قرار وزاري مشترك يحـدد مـعـطيات الحجز والتسجيل وركوب الرّكاب وكذا كيفيات إرسـالـهـا مـن طـرف النـاقـلـين ومـتـعـامـلي الأسـفـار الجوية.

ووفقا للقرار المشترك بين كل وزارة الدفاع الوطني والداخلية وكذا المالية والعدل بالإضافة إلى النقل والمؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 المـوافـق 22 ديـسـمـبـر سـنـة 2022، يحـدد مـعـطيات الحجز والتسجيل وركوب الرّكاب وكذا كيفيات إرسـالـهـا مـن طـرف النـاقـلـين ومـتـعـامـلي الأسـفـار الجوية.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الرّكاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الرّكاب، التي يشار إليها أدناه ” الوحدة “.

كما يتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار، عن كل رحلة، جمع معلومات ومعطيات الحجز معطيات PNR وRecord Name Passenger . ومعطيات تسجيل وركوب الرّكاب وإرسالها” Advanced Passenger Information” “API “معطيات للوحدة إلكـترونـيا بصــفة مـؤمـنة وهـذا لـلـذيـن يتأهبون للمغادرة والدخول و/ أو العابرين للإقليم الوطني على متن وسيلة نقل جوية.

واضاف القرار انه إذا تعلق الأمر برحلة جوية برمز مشترك بين ناقل أوعدة ناقلين متتاليين، تقع إلزامية إرسال معطيات API وPNR المذكورة أدناه على الناقل الجوي الذي يقوم بالرحلة.

تتكون معطيات PNR من العناصر الآتية : رمز مرجعي لملف الراكب، وكذا تاريخ الحجز/ إصدار التذكرة، بالإضافة إلى تاريخ تواريخ السفر، مع اسم أوأسماء ولقب أوألقاب وتاريخ الميلاد، وأيضا عنوان وبيانات منها رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني.

كما تتكون معطيات PNR طرق الدفع بما في ذلك عنوان الفوترة، وأيضا المسار الكلي بالنسبة لملف الراكب المعني، ومعلومات بيانات كثيري السفر.بالإضافة إلى وكالة السفر/ عون السفر. مع تحديد وضعية المسافر مثل التأكيدات، التسجيل، عدم حضورمسافر في آخر لحظة.

دلالات تخص تقاسم / تجزئة ملف الراكب، إعداد التذاكر وهي: رقم التذكرة، تاريخ الإصدار، ذهاب عادي، تقسيم الأسعار. وكذا رقم المقعد وبيانات أخرى تخص المقعد، معلومات حول تقسيم الرمز. وكل البيانات الخاصة بالأمتعة.

بالإضافة إلى عدد الرّكاب وأسماؤهم الواردة في ملف الراكب. و كل معلومة مسبقة حول الرّكاب API التي تم جمعها، وبيان كامل للتعديلات التي طرأت على معطيات PNR السابق ذكرها.

في حين تتكون معطيات API من العناصر الآتية : رمز مرجعي لملف الراكب، ورقم ونوع وثيقة السفر المستعملة، وأيضا الدولة أو الهيئة التي أصدرت وثيقة السفر. وكذا تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة السفر. مع جنسية واسم ولقب وتاريخ الميلاد والجنس، ونقطة العبور الحدودية المستعملة للدخول في الإقليم الجزائري أو الخروج منه.

ويتعين ايضا معطيات API الاتية : رمز النقل ” رقم الرحلة ورمز الناقل الجوي” ، تاريخ الرحلة، ساعة انطلاق ووصول وسيلة النقل، نقطة الركوب الأصلية والنزول النهائي للركاب، نقطة انطلاق ووصول الرحلة، ووضعية الشخص الراكب “طاقم الطائرة، راكب”.

وأيضا معطيات API وهي عدد ووزن وتحديد الأمتعة، رقم المقعد، العدد الكامل للأشخاص المنقولين، مع الرقم التعريفي للراكب.

ووفقا لذات القرار ترسل معطيات API وPNR من قبل الناقلين ومتعاملي الأسـفار الجوية، طبقا لـبروتوكولات وصيغ تحويل المعطيات المعدة وفقا للمبادئ التوجيهية لجمعية النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للجمارك.

وفي حـالــة وجــود خــلل تـقـني، يـتعـين معطيات API وPNR بكل وسيلة أخرى مناسبة على أن يتم التقيد بنفس المستوى الأمني.

ويجــب عــلى الــناقــلــين ومــتـعـاملي السفر إرسال معطيات API وPNR إلى الوحدة ضمن الآجال الآتية : PNR : في المرة الأولى 48 ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة، بنما في المرة الثانية 24 ساعة قبل إنطلاق قبل انطلاق الرحلة المبرمجة. أما المرة الثالثة بعد إغلاق الرحلة، API فور وكأقصى تقدير30 دقيقة بعد إقلاع الطائرة.

أما إذا كان الولوج إلى معطيات API وPNR ضروريا لمـواجـهـة تـهـديد مــعـيــن وحــقــيـقــي مـرتـبــط بالـدفــاع والأمــن الــوطـنـيـين، يـمـكـن للـوحـدة طـلب، كـل حـالـة عـلى حــدة، تحـويـل مـعـطـيـات PNR خـارج الآجـال المحــددة .

وتقوم الوحدة بإرسال رسالة نصية كإشعار بالاستلام للناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية لتأكيد استلام معطيات API وPNR واحترامهم التزاماتهم.