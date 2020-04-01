إجراءات جمركية وبنكية إستثنائية لاستيراد المواد الأولية لتصنيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا  

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أنه تم وضع إجراءات جمركية وبنكية استثنائية لاستيراد المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع المستلزمات الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إجراءات الاستيراد المعمول بها في الظروف العادية ألغيت لفائدة المجمعات العمومية وكل المؤسسات الوطنية المجندة لإنتاج ما يلزم من مستلزمات ضرورية للتصدي للوباء.

وقال الوزير إنه لا يمكن أن نترك المجمعات المجندة لضمان صحة المواطن تحت رحمة إجراءات غير مستعجلة في الظرف الراهن، لأن كل ظرف استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية.

وأفاد ٱيت علي، أن عمل المجمعات العمومية الآن يكتسي طابعا استراتيجيا لأنها تقوم بمهام تتعلق بالامن القومي للبلاد.

كما أن أولويات الحكومة في الوقت الحالي تتعلق بضمان استمرارية الإمدادات في السوق.