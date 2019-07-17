إجراءات خاصة لتسهيل حضور أنصار الخضر نهائي “الكان”

تلقى أنصار المنتخب الوطني، المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمانات بتسهيل دخولهم ملعب القاهرة، لحضور نهائي “كان 2019″، بين الجزائر والسنغال.

وكشف مراسل “النهار”، من القاهرة، أن أنصار المنتخب الجزائري سيكون بإمكانهم دخول ملعب “القاهرة الدولي”، بدون تذكرة.

وسيتم تخصيص المدخل رقم (3)، لأنصار الخضر، الذين سيكون بإمكانهم الدخول إلى الملعب بمجرد إظهار جواز السفر الجزائري.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر “النهار”، أن وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، أعطى أوامر بإعادة كل الأنصار المتواجدين بمصر إلى الوطن، في أجل أقصاه 36 ساعة، بعد النهائي.

ويشمل هذا القرار، الأنصار الذين، رفضوا العودة إلى الجزائر، بعد مبارتي الدورين، الربع، والنصف نهائي، وهذا دون دفعهم لأي غرامة.