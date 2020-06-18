إجراءات ردعية ضد التجار المخالفين لإجراءات الوقاية بسطيف

اتخذت ولاية سطيف إجراءات ردعية جديدة لوقف زحف كورونا، بعد تفاقم عدد الإصابات.

وقد قررت السلطات الولائية توسيع قرارات الردع ضد المحلات والمساحات الكبرى التي لا تحترم شروط الوقاية إلى العلمة وعين ولمان وحتى عين أزال، وإلى كل البلديات التي تشكل خطرا على الصحة العمومية بعد الشروع فيها على مستوى عاصمة الولاية.

وأشار الخبر الوارد على إذاعة سطيف، أن القرارات لا تهدف إلى عقاب التجار وردعهم ولكن لحماية الصحة العمومية.

وقرر الوالي الاستنجاد بمراكز التكوين المهني للتحكم في الوضعية على مستوى المستشفيات التي بها عدد كبير وطاقة الاستيعاب تصل إلى 300 سرير.

وأشار بيان الوالي أن الوضعية صعبة، ولكن متحكم فيها والكشف وصل الى 500 ولكن المشكل في الكواشف.

وأكد البيان توفر دواء كلوروكين دون نذرة عكس ما يشاع.

كما أمر والي سطيف محمد بلكاتب بالتنظيم الجيد، ورفض ظاهرة الطابور بالمستشفى من أجل تحاليل والفحص عن كورونا وتوفير قاعة لاستقبال المرضى بعيدا عن ترك المرضى بالشمس في صور مشينة.