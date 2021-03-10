إجراءات ردعية لوضع حد للمضاربة بمادة زيت المائدة

أكدت وزارة التجارة، أنها قد اتخذت عدة تدابير ردعية وصارمة لوضع حد للمضاربة في مادة زيت المائدة.

ونقلت الإذاعة الجزائرية، عن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، إن مصالحه وضعت نظاما رقابيا صارما.

وأضاف مقراني، إن الوزارة اتخذت اجراءات ردعية في حق المخالفين على مستوى وحدات الانتاج.

كما قامت بتوزيع هذه المادة واسعة الاسلاك، على أسواق التجزئة والجملة لوضع حد للمضاربة.

هذا وتشهد مادة زيت المائدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ مدة، بالإضافة إلى تسجيل ندرة في منتجات بعض العلامات.