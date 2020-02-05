إجراءات ردعية وعقوبات صارمة للمتسببين في حوادث المرور

إتخذت وزارة النقل والأشغال العمومية عدة إجراءات وتدابير إستعجالية عقب المجزرة المرورية التي وقعت مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.

وأوضح بيان الوزارة انها أقرت عدة تدابير اثر حوادث المرور الاليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين وهي:

السحب الفوري لرخصة إستغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث الأليم.

إتخاذ إجراءات ردعية في حق كل سائق أومسؤول عن مثل هذه التصرفات.

إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني.

إحترام الأوقات المسموح بها للسياقة والراحة الاجبارية.

وأضاف بيان الوزارة انه تم وضع بيانات ولائية لجميع سائقي النقل البري للمسافرين والبضائع.

وهذا من أجل ضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لا سيما المتسببين في مثل هذه الحوادث إلى جانب إجراءات أخرى.