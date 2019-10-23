إجراءات صارمة لمنع الحملات الانتخابية في الجامعات»

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الأحزاب السياسية.

وكذا المترشحين الأحرار لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 من الترويج لحملتهم الانتخابية داخل الحرم الجامعي.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع في تصريح خص به «النهار»، أمس.

على هامش حضوره لافتتاح السنة الدراسية التكوينية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية، أن الترويج لأي مترشح كان بالحرم الجامعي ممنوع.

سواء باستعمال الأحزاب السياسية أو حتى المنظمات الطلابية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.

بهذا الخصوص سيعلن عنها خلال الندوة الوطنية للجامعات. من جهة أخرى، كشف الوزير في تصريح للصحافة.

أنه سيتم مراجعة التكوين ونمط التدريس والبرامج في المؤسسات الجامعية المعاهد والمدارس العليا في قطاع السياحة.

وذلك بالتنسيق مع الفرقة البيداغوجية لوزارة السياحة لمواكبة التطورات الجارية في العالم، وذلك كل أربعة سنوات.

لمراعاة هذه المسارات تماشيا مع ماهو موجود في العالم،وفي إطار العولمة ولإعطاء أكثر مرئية وقبولا للشهادة الجزائرية في قطاع السياحة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أن هذا الإجراء الجديد يخص باقي التخصصات.

مشيرا إلى أن الوصاية البيداغوجية تعني أنه سيتم مراقبة إن كانت الشهادة الجامعية لديها معنى.

حيث سيكون هناك تقييم كل سنة حول كل الجوانب، خاصة وأن الطالب اليوم هو المحور.

من جهته، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أن الإحصائيات تشير .

إلى أن كل الطلبة المتخرجين من المدارس والمعاهد بقطاع السياحة توجهوا نحو عالم الشغل مباشرة.

مشيرا إلى العمل الحكومي الموحد من خلال فتح فروع على مستوى أكثرمن 20 جامعة على مستوى الوطن في تخصّص السياحة.