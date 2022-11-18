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قناة النهار

إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار

بقلم قناة النهار
إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار
اللحوم الحمراء
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إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار

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