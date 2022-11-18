قناة النهار إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 12:21 اللحوم الحمراء شارك غرِّد أرسل 107 0 إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IYTeV اقرأ أيضا طالع هابط: مواطنو قصر الشلالة بتيارت يحتجون أمام مقر البلدية ويطالبون بحقهم في قطع الأراضي قناة النهار 08 نوفمبر القمة العربية الـ 31 بالجزائر .. توافق في الرؤى وطموح لتوحيد الصف العربي قناة النهار 06 نوفمبر داخل الـ18: بلماضي بدعم متواصل.. جيشا وشعبا قناة النهار 29 أكتوبر أبو الغيط: أفكار الرئيس تبون صادق عليها القادة العرب وهي تُطور أعمال الجامعة العربية قناة النهار 02 نوفمبر "الرئيس تبون يؤكّد لمحمود عبّاس :" كلّ الأمة العربية واقفة وراء فلســطين قناة النهار 02 نوفمبر فتحي .. قصة شاب يسترزق من بيع الشاي قناة النهار 11 نوفمبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر طبيبكم: العلاقة بين التغذية ومرض السرطان قناة النهار 29 أكتوبر "وزير الإتصال :" الحمد الله تجهيزات حديثة متواجدة في قصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر toutes options: عزوف على إقتناء السيارات المستعملة وتهاوي في الأسعار قناة النهار 05 نوفمبر