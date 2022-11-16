قناة النهار إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 23:29 الجزائر شارك غرِّد أرسل 71 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xodON اقرأ أيضا مـ.ـافيا التأشيرات تتوغل.. 5 ملايين سنتيم ثمن موعد فقط .. وممثلية إسبانيا بالجزائر تردّ قناة النهار 04 نوفمبر "السيسي : تهــديد أمن الخليج هو تهــديد لنا جميعا والأخطار التي تواجه دولنا .."واحدة قناة النهار 02 نوفمبر رئيس الجهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي قناة النهار 31 أكتوبر طالع هابط: شاهد لقاء النوي بوالي تيارت بوڨرة والحديث الشيق الذي دار بينهما قناة النهار 10 نوفمبر سعيدة: الخالة فاطنة.. عنوان للتحدي وحب الطبيعة قناة النهار 05 نوفمبر "وزير الخارجية اللبناني :" لبنان مرتاح لإجتماع الفصائل الفلسـ.ـطينية في الجزائر قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: تجار سوق" الروتشار" بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية قناة النهار 13 نوفمبر رئيس موريتانيا : علينا تقوية الأخوة و الصداقة في كامل الفضاء العربي قناة النهار 02 نوفمبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر "شاهد.. مديرة مهرجان قرطاج السينمائي تمدح صحفية النهار.." أنت جميلة ومتألّقة قناة النهار 30 أكتوبر