إجراءات غير مسبوقة لمحاربة ندرة الأدوية المحلية والمستوردة

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن إتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي إحداث ضغط أو .ندرة في التزود بالأدوية

وفي بيان للوزارة، وفي إطار ضمان توفر الأدوية للمواطنين، أعلنت أن جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء من منتجين، مستوردين. موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط و/أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني. ممنوعة تماماً وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأضافت الوزارة، أنه قد تم وضع بوابة إلكترونية تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى. عن شكل من الاشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء. عبر رابط البوابة : http://portail.miph.gov.dz/requetemedic/،

كما اكدت الوزارة، أن الشكوى يجب أن تتضمن معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها.