إجراءات لتخفيف الإزدحام المروري بالجهة الغربية للعاصمة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى ضرورة تسريع الأشغال على مستوى مشروع إنجاز المنفذ الرابط بين المركب الأولمبي محمد بوضياف والخرايسية بالعاصمة.

وعاين الوزير، اليوم الإثنين، مستوى تقدم الأشغال على مستوى مشروع إنجاز المنفذ الرابط بين المركب الأولمبي محمد بوضياف والخرايسية.

وجاءت هذه الزيارة، في إطار متابعة تنفيذ المخطط الأصفر المتعلق بحركة المرور ضمن الرؤية الإستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

وتابع وزير الداخية شروحات بخصوص سير الورشات ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة تسريع وتيرتها قصد تسليم الأجزاء المنتهية في أحسن الآجال. بما يسمح بتخفيف الإزدحام المروري لاسيما على مستوى الجهة الغربية للعاصمة.

وأكد وزير الداخلية بأن تحسين إنسيابية حركة المرور بالعاصمة يعد أحد أولويات السلطات العمومية. التي تعمل على التكفل بها من خلال عديد التدابير المتعددة القطاعات.

مضيفا أن التقدم التدريجي في تنفيذ المخطط الأصفر سيسمح بتسجيل تحسن ملموس.