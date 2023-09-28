إجراءات لمنح التأشيرة للسياح الأجانب .. فتح 5 مسارات سياحية جنوبية

أعلن الوزير الأوّل أيمن ين عبد الرحمان اليوم عن فتح مسارات سياحية جنوبية جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية في البلاد.

وخلال إشرافه خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض الصنوبر البحري، قال الوزير الأول “إن الدولة سهّلت إجراءات منح التأشيرة بالنسبة للمسارات الجنوبية”.

وأكد بن عبد الرحمان لهذا الخصوص قائلا: “هناك تأشيرة التسوية التي تُمنح في المطار عند القدوم، وقد اُفتتح هذا الإجراء السنة الماضية بالنسبة لولاية جانت”.

وتابع الوزير الأوّل أن “هذا الإجراء سيتعمم لخمس وجهات جديدة خلال موسم 2024/2023 بالنسبة لغرداية، إليزي، تمنراست، تيميمون وبني عباس لتنمية السياحة الصحراوية في الجزائر”.

وتعتبر جانت هي الولاية الأولى التي إستفادة من الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات للسائحين الأجانب، والتي قررتها السلطات العمومية العام الماضي.

ويسمح هذا القرار للمسافرين الأجانب بالحصول على هذه الوثيقة عند وصولهم إلى التراب الوطني في المطارات الدولية والمعابر الحدودية والبحرية.