إجراءات مشددة لتأمين مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة

أعلنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة تخص مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة، المقررة غدا السبت، بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

وكشفت شرطة تيزي وزو عن تسخيرها تشكيلا شرطيا عند مدخل الملعب لتوجيه الأنصار. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم حركة المرور.

وأضاف البيان ذاته أنه يمنع منعا باتا اقتراب كل مناصر من محيط الملعب وهو لا يحمل تذكرة الدخول. مع التأكيد على وجوب إظهار بطاقة الهوية.