إجراءات مشددة لمحاربة “مافيا” الحبوب بتيسمسيلت

أجرت المصالح الأمنية بمنطقة مهدية بولاية تيسمسيلت، عملية تفتيش واكتشاف نقاط تخزين جديدة من أجل استغلالها في فترة الحصاد هذا الموسم .

كما تم التشديد على ضرورة الاستعداد الجيد لمحاربة مافيا الحبوب بمشاركة الدرك الوطني والمصالح الأمنية، بالإضافة إلى مديرية التجارة

وذلك من أجل تفادي خلط الإنتاج المحلي بالمستورد وإيقاف نزيف الخزينة العمومية

وما تعلق بالتأطير على إحصائيات الديوان الوطني المهني للحبوب.

وبِضمّ مديرية التجارة لهذا التحالف هدد مدير الفلاحة “عبد القادر مويسي” بمعاقبة الغشاشين الطامعين في جني أرباح بجمع قناطير الحبوب المدعمة من المطاحن والمحولين بسعر إستثنائي 2280دج لقنطار القمح الصّلب و1285 دج للقمح اللّين .

ومِن ثمّ تطفيفها وبيعها في موسم الجني لمخازن التعاونية بالأسعار التحفيزية 4500 دج لقنطار القمح الصّلب و3500 دج لقنطار القمح اللّين بمعدل فائدة صافية تصل إلى 50% .