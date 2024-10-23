إجراءات مشدّدة لتأمين مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر عن إجراءات جديدة لتأمين مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو التي ستلعب غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأكدت شرطة العاصمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسخير شرطي عند مدخل الملعب لتوجيه الأنصار، مع وضع تشكيل أمني لتنظيم حركة المرور.

كما قالت أنها ممنوع على كل مناصر الاقتراب من محيط الملعب وهو لا يحمل تذكرة المباراة.

إلى جانب ذلك طلب من الأنصار وجوب إظهار بطاقة الهوية.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]