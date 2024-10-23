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الرياضة

إجراءات مشدّدة لتأمين مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو

بقلم عزيز طالبي
إجراءات مشدّدة لتأمين مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو
مولودية الجزائر
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أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر عن إجراءات جديدة لتأمين مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو التي ستلعب غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأكدت شرطة العاصمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسخير شرطي عند مدخل الملعب لتوجيه الأنصار، مع وضع تشكيل أمني لتنظيم حركة المرور.

كما قالت أنها ممنوع على كل مناصر الاقتراب من محيط الملعب وهو لا يحمل تذكرة المباراة.

إلى جانب ذلك طلب من الأنصار وجوب إظهار بطاقة الهوية.

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