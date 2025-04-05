إجراءات هامة من وزارة الصناعة الصيدلانية لمتابعة توفر المواد الصيدلانية

دعت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم السبت، في بيان لها، الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع والاستيراد بإلزامية ابلاغ مصالح مديرية الاقتصاد الصيدلاني بأي تغيير يطرأ على البرامج التقديرية للتصنيع والاستيراد.

وجاء في بيان للوزارة “في إطار التدابير المتخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية والمتعلقة بمتابعة توفر المواد الصيدلانية. ووفقاً للمذكرة الوزارية رقم 2021/DVS/MIP/203 الصادرة بتاريخ 2021/11/21. تذكر وزارة الصناعة الصيدلانية الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع والاستيراد. بإلزامية ابلاغ مصالح مديرية الاقتصاد الصيدلاني، عن طريق البريد، بأي تغيير يطرأ على البرامج التقديرية للتصنيع والاستيراد. وهذا عن طريق مراسلة مرفقة تتضمن لاسيما تبرير التعديلات الطارئة على هذه البرامج”.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه “يتوجب إيداع تحيينات البرامج السالفة الذكر عبر المنصة الرقمية لوزارة الصناعة الصيدلانية”. https://stock.miph.gov.dz”، وكذلك إيداع نسخة ورقية موقعة ومختومة، مصحوبة بقرص مضغوط، بمديرية الاقتصاد الصيدلاني”.

وتجدر الاشارة إلى أن “أي تحيين للبرامج التقديرية للتصنيع والاستيراد يجب ايداعه قبل ثلاثة أشهر على الأقل. من حدوث أي تغير تفاديا لأي تذبذب أو انقطاع في تزويد السوق الوطنية”، يضيف البيان.

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