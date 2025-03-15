إجراءات أمنية خاصة بمباراة مولودية الجزائر واتحاد خنشلة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، عن جملة من التدابير الأمنية التي سيتم اتخاذها لتأمين مباراة مولودية الجزائر ضد اتحاد خنشلة، والمقررة غدًا السبت بملعب 5 جويلية، ابتداءً من الساعة 22:00.

وأكدت شرطة العاصمة تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب، بهدف توجيه الأنصار وتسهيل عملية الدخول.

كما تم إعداد خطة أمنية محكمة لتنظيم وتحويل حركة المرور. بما يضمن الانسيابية على مستوى المحاور والطرقات المجاورة للملعب.

من جهة أخرى، شددت المصالح الأمنية على ضرورة احترام إجراءات الدخول. وذكّرت بمنع دخول القُصّر إلى الملعب، إلا في حالة مرافقتهم من طرف أوليائهم.

وتدعو السلطات كافة الأنصار إلى الالتزام بتعليمات الأمن وتجنب السلوكيات غير المسؤولة التي قد تضر بسلامة الجماهير أو تؤثر على سير المباراة.