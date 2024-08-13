إجراء أبحاث حول نقص “السردين”.. إستزراع 18 مليون من صغار الأسماك

أشرف اليوم الثلاثاء وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بميناء الجزائر. على الإنطلاق الرسمي للحملة التقييمية للموارد الصيدية القاعية على طول الساحل الجزائري لسنة 2024. التي ستقوم بها سفينة البحث “قرين بلقاسم”.

وتمتد الحملة لمدة 30 يوما إبحارا، ويشارك فيها 13 باحثا متخصصا في مجالات عدة لعلوم البحار. تنفيذا لاستراتيجية البحث العلمي الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. لاسيما ما تعلق بدراسة ومتابعة الموارد البيولوجية البحرية القاعية على طول الساحل الجزائري. وتستهدف الحملة أكثر من 40 نوعا سمكيا من خلال تنفيذ حوالي 80 عملية صيدية.

وأضاف بداني، أن الحملة تُعنى بتقييم الموارد الصيدية القاعية لكن وبعد رصد الصيادين لنقص محسوس في كميات الأسماك الصغيرة السطحية لاسيما سمك السردين. ما انعكس بطبيعة الحال على أسعاره، تم تكليف الطاقم العلمي لسفينة قرين بلقاسم. بإجراء أبحاث أيضا حول أسباب هذا التناقص المسجل حتى في بعض دول الجوار أيضا.

كما أشار بداني، أنه سعيا منا لفرض التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية، وبهدف خلق الوفرة السمكية. عملا باستراتيجية القطاع الجديدة، تم خلال السداسي الأول من سنة 2024. إستزراع قرابة 17 مليون من صغار سمك القاجوج الملكي وذئب البحر. في 59 قفص بحري عائم.

أما خلال السداسي الثاني، فسيتم إستزراع 18 مليون من صغار الأسماك. ليصل إجمالي الأسماك المستزرعة إلى نحو 35 مليون مع نهاية 2024. ما سيسمح بضخ 10 آلاف طن من سمك القاجوج الملكي وذئب البحر في الأسواق الجزائرية خلال سنة 2025.

وبالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة، تم استزراع ما يزيد عن 1 مليون و 800 ألف من صغار سمك البلطي الأحمر (التيلابيا) في الأحواض المائية وأحواض السقي الفلاحي.كما يتوقع استزراع 1 مليون و 200 ألف وحدة في السداسي الثاني.