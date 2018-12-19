إجراء أول عملية تركيب كاملة لورك اصطناعي أمامي بوهران

خضع، أمس الثلاثاء مريضان مصابان بتلف كبير في مفاصل الورك، لعملية جراحية لتركيب كاملة لورك اصطناعي أمامي، بوهران.

وتمت العملية في العيادة المتخصصة في جراحة العظام والتأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل بمسرغين، غرب وهران.

ودامت العملية الأولى من نوعها لأكثر من ساعتين، تحت تأطير الأخصائي الفرنسي تييري بيغي.

وحضر العملية ما لا يقل عن 40 جراحا في العظام، والمفاصل والرضوض، من المنطقة الغربية للبلاد.

ويوجد ما لا يقل عن 140 حالة مماثلة في وضعية انتظار، وسيتم الشروع في إجراء لهم مثل هذه العمليات بداية من الأسبوع القادم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

والفائدة التي تقدمها العملية، أن المريض لا يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد العملية الجراحية، وذلك بالنظر إلى ثقب الجراحة الصغير.

كما لا يضطر المريض إلى المكوث في المستشفى، لأكثر من ثلاثة أيام بعد العملية.

وعبر المريضان الخاضعان للعملية، وهما امرأة في 59 من العمر ورجل في 29 من العمر، أنهما يأملان أن تخفف عنهما هذه العملية الآلام التي كانا يعانيان منها، عند القيام بأبسط الأشياء كالنهوض أو الجلوس.