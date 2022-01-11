إجراء أول عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان.. كيف هذا !

أجرى أطباء جراحة من جامعة ميريلاند الأمريكية، عملية جراحية لزارعة قلب خنزير، في جسم انسان. حيث التقط الجراح “بارتلي غريفيث” صورة لديفيد بينيت في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أعلن أطباء في الولايات المتحدة نجاح عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، في عملية هي الأولى من نوعها. ويقول الأطباء إن الشخص الذي خضع للجراحة، يدعى ديفيد بينيت، حالة جيدة بعد ثلاثة أيام من عملية استغرقت سبع ساعات.

في حين،اعتبرت هذه العملية الأمل الأخير لإنقاذ حياته،بالرغم من أنه لم يتضح ما هي فرصه بالبقاء حيا على المدى الطويل. وقال بينيت، 57 عاما، قبل يوم من الجراحة”، “إما أن أموت أو أجري هذه العملية إنها خياري الأخير”.

كما حصل الأطباء في المركز الطبي بجامعة ميريلاند على إعفاء خاص من السلطات الطبية الأمريكية لتنفيذ العملية. بناء على أن بينيت كان سيموت لولا ذلك. وبالنسبة للفريق الطبي الذي أجرى العملية،فإنها تمثل تتويجا لسنوات من البحث، ويمكن أن تغير حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وقالت كلية الطب بجامعة ميريلاند في بيان إن الجراح بارتلي بي غريفيث أكد “إن الجراحة ستقرب العالم”. “خطوة واحدة من حل أزمة نقص الأعضاء”. وبفعل هذه الأزمة، يموت 17 شخصا يوميا في الولايات.

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