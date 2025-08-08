إجراء أول عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى العقيد لطفي بالأغواط

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات العمومية بالجنوب الجزائري، شهد المستشفى المختلط العقيد لطفي بالأغواط (240 سريرًا) إنجازًا طبيًا هامًا تمثل في إجراء أول عملية قسطرة قلبية تشخيصية-علاجية داخل وحدة القسطرة التابعة لمصلحة أمراض القلب.

وقد أشرف على هذه العملية الدقيقة الأستاذ المساعد، رئيس وحدة القسطرة القلبية، بمشاركة فعالة ومتميزة من قبل أعضاء الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، ما ساهم في نجاح العملية وتقديم رعاية نوعية للمريض.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه العملية، التي كللت بالنجاح، تمثل محطة فارقة في مسار تطوير التكفل بأمراض القلب والشرايين في منطقة الجنوب. حيث كانت تحال مثل هذه الحالات سابقًا إلى مستشفيات الشمال، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المرضى وعائلاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يكرّس المستشفى المختلط العقيد لطفي كـمرجعية إقليمية في طب القلب والشرايين، ليس فقط لولاية الأغواط، بل للولايات المجاورة كذلك. بما يعزز من مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات طبية متقدمة، تتماشى مع تطلعات القطاع الصحي في الجزائر.

من جانبه، عبّر الطاقم الطبي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعَدّ ثمرة سنوات من التكوين والتحضير والتجهيز. مشيرين إلى أن وحدة القسطرة ستواصل أداء مهامها وفق أعلى المعايير الطبية، في سبيل توفير رعاية قلبية متخصصة للمواطنين.

ويأمل مسؤولو المؤسسة في أن تفتح هذه الخطوة الطريق لمزيد من العمليات المعقدة في المستقبل. ودعم التخصصات الدقيقة في مختلف المجالات الطبية، ضمن رؤية طموحة لتحسين نوعية الخدمات الصحية في الجنوب الجزائري.