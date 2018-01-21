إجراء أول عملية لزرع وجه مزدوج بفرنسا

تم إجراء أول عملية زرع وجه مزدوج بفرنسا لشخص في الأربعينيات من العمر حسب ما ذكرته صحيفة تلغراف البريطانية.

و هذه العملية الجراحية لم يسبق لها مثيل وكان يعتقد أنها غير ممكنة.

كما تم إجراء أول عملية لزرع وجه في العالم في فرنسا قبل 12 عاما.

وكان الجراحون الفرنسيون مرة أخرى على موعد مع التاريخ، بعدما أجروا عملية زرع وجهين، من خلال زرع وجه ثاني على الأول.

و المريض، الذي لم يذكر اسمه، عاش لمدة شهرين تقريبا دون وجهه بعد أن رفض جسمه عملية زرع الوجه العادية.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الطب الحيوي في فرنسا، أن إعادة زرع وجه باتت ممكنة.

و سنحتاج لبضعة أسابيع للحكم على نجاح هذه العملية أو فشلها، خاصة وأن عملية زرع وجهين استغرقت يوما وأجريت بدون أية مشاكل.

وأشار إلى أنه ما تزال عمليات زرع الوجه نادرة، حيث نفذت حتى الآن أقل من 40 عملية.

وتوفي 6 مرضى على الأقل بعد إجراء هذا النوع من العمليات، بعدما رفض جسمهم تقبّل عضو أجنبي.