إجراء أوّل عملية لجراحة الوجه والفكين بتقنية المنظار قريبا

تعتزم مصلحة جراحة الوجه والفكين بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية “أول نوفمبر 1954” بوهران، إجراء قريبا. أول عملية جراحية للوجه والفكين بتقنية المنظار على المستوى الوطني والإفريقي.

وقال البروفيسور حيرش بغداد كريم رئيس المصلحة، أن هذه الجراحة تتعلق بعلاج تشوهات الوجه والكسور في الفكين. وتكمن أهميتها في إحداث على مستوى الوجه شق أصغر بكثير مما تتطلبه الجراحة التقليدية المفتوحة مع آثار جراحة وندب أقل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من فوائد هذه الجراحة أيضا قلة الألم بعد العملية الجراحية. إضافة إلى إنخفاض مدة الاقامة بالمستشفى وسرعة التعافي. كما يهدف من ذلك أيضا مواكبة التطورات الحاصلة في هذا التخصص الذي تتطلع الجزائر فيه إلى الريادة فيه عربيا وأفريقيا.

وتعد مثل الجراحات النوعية جد هامة لا سيما بالنسبة لضحايا حوادث السير أو الحوادث المنزلية الخطيرة. حيث تكون أغلب الإصابات عبارة عن تشوهات في الوجه أو الفكين ويكون التكفل بها صعبا ويتطلب جراحة دقيقة وحساسة جدا. وقد يكلف ذلك المصابين والدولة أموالا طائلة في حال تم التكفل خارج الوطن.

كما أشار المتحدث إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون على المدى القريب إذ يمكن القول أنه في غضون شهر مارس أو أفريل سنتمكن من القيام بهذه الخطوة الجراحية الهامة. مبرزا توفر كافة الإمكانيات المادية والبشرية للشروع في ذلك على مستوى المؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر 1954″.

و حرصا على تقديم أفضل و أحدث التقنيات المتوفرة للمرضى عمدت المصلحة التي يشرف عليها البروفيسور حيرش-بغداد والمنشأة منذ أقل من سنتين على ضمان تكوين الجراحين في هذا التخصص الدقيق حتى تكون مثل هذه الجراحات بأيادي جزائرية.

و قد تم تكوين على مدار سنتين من إنشاء المصلحة 6 جراحين هم يعملون حاليا عبر عدة مؤسسات استشفائية بالوطن على غرار أدرار ومستغانم وتبسة والجزائر العاصمة و يمكن الاستعانة بهم.

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