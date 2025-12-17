إجراء إنتخابات التّجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عبر كل المجالس القضائية

أجرت، اليوم الأربعاء، الانتخابات السنوية للتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء عبر كل المجالس القضائية المتواجدة بالتراب الوطني. حيث جرت الانتخابات المنظّمة على مستوى مجلس قضاء الجزائر في ظروف حسنة ومنظمة، بينما يرتقب الاعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة في بعد اجراء عملية الفرز.

وفي الإنتخابات هذه سيتم انتخاب قضاة الحكم وقضاة النيابة بالنسبة للقضاء العادي والمحاكم. بينما يتم انتخاب محافظي الدولة ومستشارين بالنسبة للقضاء الإداري.

كما سيتم انتخاب نائبا عاما كعضو واحد عن النيابة العامة في المجالس القضائية وعضوين اثنين عن قضاة الحكم في المجالس أيضا ، وعضو واحد عن قضاة الحكم في المحكمة العليا.

وسيتم انتخاب عضو واحد عن النيابة العامة في المحكمة العليا.

وبالنسبة لمجلس الدولة سيتم انتخاب عضوين عن قضاة الحكم، وعضو واحد عن محافظي الدولة .

وعلى مستوى المحاكم الإدارية والاستئنافية الإدارية سيتمّ انتخاب عُضوين مستشارين وعضو واحد عن محافظي الدولة.

ويسهر المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية على إدارة شؤون القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية. وذلك وفقًا للدستور والقانون العضوي المنظم له. وضمان استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والمشاركة في تعيين القضاة وترسيمهم وترقيتهم ونقلهم وفق معايير الكفاءة والأقدمية وطبقا للقانون والسهر على احترام أخلاقيات مهنة القضاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور