إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وحضر الإجتماع، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحسب ذات البيان، تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 07 سبتمبر 2024. وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024.