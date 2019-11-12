إجراء الاختبارات المهنية لترقية 45 ألف موظف في 31 ديسمبر

عملية التسجيل تستمر إلى غاية 28 نوفمبر القادم

الترقية تخص الأطوار التعليمية الثلاثة

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إجراء الاختبارات المهنية الخاصة بالترقية يوم 31 ديسمبر، حيث تم فتح التسجيلات بداية من 10 نوفمبر.

لتستمر العملية إلى غاية 28 من نفس الشهر، أما دراسة الملفات فستكون في الـ19 من شهر ديسمبر القادم.

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح التسجيلات للترقية إلى الرتب الأعلى وفتح مناصب لترقية 45 ألف

مترشح عن طريق الامتحانات المهنية، وفي الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهذا في

إطار التكفل بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة بتخصيص 45

ألف منصب ترقية للأساتذة، وبعنوان السنة المالية 2019 منها 2323 عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل

والبقية عن طريق المشاركة في المسابقة، حيث تم فتح باب الترقية للدورة الثانية للترقية عن طريق الامتحانات المهنية.

وتم تحديد تاريخ المسابقة يوم 31 ديسمبر 2019. وجاء في مراسلة وزارة التربية التي تم توجيهها إلى جميع

مديريات التربية، افتتاح التسجيل للمشاركة في مسابقة الترقية عن طريق الامتحان المهني، وبداية الشروع في

استقبال ملفات الراغبين في هذه المسابقة، ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر إلى غاية 27 من نفس الشهر.

حيث سيتم إيداع ملفات الراغبين في الترقية بمصلحة الامتحانات بمديريات التربية.

وعن شروط المسابقة، فإنها تدخل ضمن ما ينظمه القانون الخاص للقطاع 244/2012، الذي يشترط المشاركة في

مسابقة الترقية عن طريق الامتحان المهني بالنسبة لأستاذ رئيسي لجميع الأطوار، أن يملك خبرة مهنية تقدر

بخمس سنوات في رتبة أستاذ، وخمس سنوات أقدمية في رتبة أستاذ رئيسي للمشاركة في مسابقة الترقية لرتبة

أستاذ مكون، على أن يتم حساب الأقدمية في المنصب إلى غاية 31 ديسمبر 2018، على أن تتم دراسة ملفات

الراغبين في المسابقة وإعداد محاضر اللجان بتاريخ 19 ديسمبر 2019، على أن يكون تاريخ إجراء الامتحان

المهني يوم 31 ديسمبر من السنة الجارية. وعن عدد المناصب المفتوحة للترقية، فجاءت ولاية سطيف في

المرتبة الأولى بفتح 1981 منصب ترقية، تأتي بعدها ولاية وهران بـ 1950 منصب ترقية، أما ولاية إليزي

فجاءت في المرتبة الأخيرة من حيث عدد مناصب الترقية والمقدرة بـ 186 منصب.