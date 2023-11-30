إجراء التحاليل في الصيدليات الخاصة.. وزير الصحة يرد

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن مخابر البيولوجيا ومخابر التشريح المرضي للخلايا، هي الوحيدة المرخص لها القيام بالفحوصات “التحاليل”. التي تساهم في تشخيص الأمراض البشري.

كما أشار وزير الصحة، في رده على سؤال البرلماني أحمد ربحي، إلى أن مخابر التحاليل الطبية يتم استغلالها من طرف التخصصات البيولوجية القاعدية الـ6. والمتمثلة في البيولوجيا العيادية والبيوكيمياء، بيولوجيا الدم، علم الطفيليات، البيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.

وأضاف سايحي بخصوص ممارسة نشاط التحاليل الطبية على مستوى الصيدليات الخاصة، أنه “نظرا للتجاوزات. التي تم تسجيلها على مستوى بعض الصيدليات التي تقوم بإجراء التحاليل الطبية. استنادا للمرسوم رقم 76-141 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية الملغى بحكم القانو.، تم توجيه التعليمة رقم 02 المؤرخة في 04 أفريل 2021. من قبل مصالح المديرية العامة للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات إلى كافة مديري الصحة والسكان بغرض الحد من هذه التجاوزات”.

كما أشارت التعليمة إلى إمكانية التعرض إلى عقوبات قد تصل إلى حد غلق الصيدلية في حال استمرار هذه الممارسات. التي تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وفي نفس السياق، أكد الوزير، أنه تقرر رفع العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة. موضوع التعليمة سالفة الذكر إلى غاية إشعار آخر. وذلك في انتظار تجسيد مخرجات فوج العمل المنشأ للبث في موضوع ممارسة نشاط التحاليل الطبية. بموجب التعليمة المشتركة رقم 10 الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر 2023 عن المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للصيدلة وتجهيزات الصحة.