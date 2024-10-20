أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاحد، عن إجراء التصفيات المحلية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

وحسب بيان للوزارة، تشمل هذه المسابقة، فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

ويشارك في هذه المسابقة، الذكور والإناث ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم كله برواية ورش عن الإمام نافع، متمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة.

وأن يكون سن المترشح بين 15 سنة و25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الدولية.

كما يجب أن لا يقل سن المترشح عن 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الوطنية.

وأن لا يزيد سنه عن 15 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمشارك في المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

ويشترط أيضا في المسابقة، أن لا يكون المترشح قد فاز بأحد المراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

وأن لا يكون المترشح قد فاز بأحد المراتب الثلاث الأولى في جائزة الجزائر، بالنسبة للمسابقة الدولية.

كما يجب أن لا يكون المترشح، من القراء المعروفين وطنيا أو دوليا.

أما فيما يخص ملف المشاركة في المسابقة، فيتكون من شهادة ميلاد، وصورتين شمسيتين، واستمارة الترشح مؤشرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المترشح.

هذا وتدعو الوزارة الراغبين في الترشح لهذه التصفيات إلى التقرب في أقرب الآجال من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المحل إقامتهم للتسجيل والمشاركة.

وأشار البيان، إلى أن المرجع المعتمد في تفسير ألفاظ القرآن الكريم بالنسبة للفرع الثاني هو كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين مخلوف.