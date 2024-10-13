أعلنت المحكمة الدستورية، في بيانا لها عن إجراء القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن عملية القرعة تمت بمقر المحكمة وفي جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج. وبحضور أعضاء المحكمة.

وجاء في بيان المحكمة “بناء على الدستور لاسيما المادتان 186 و188 منه وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق لـ 06 سبتمبر 2022، لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 بمقر المحكمة الدستورية عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج وبحضور أعضاء المحكمة”.