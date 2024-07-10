إجراء تحقيق تكميلي في حق الوزير السابق نسيم ضيافات لتعيين خبير

قررت رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير لاجراء خبرة خلال النطق بالحكم. في حق المتهم الموقوف ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة.

وجاء قرار رئيس المجلس. بعد مثول المتهم ” ضيافات ” أمام ذات الهيئة القضائية لاستئنافه الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاقطاب بسيدي امحمد.

التماس تشديد العقوبة

وخلال الجلسة التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم بمتابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير. بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين. والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة. تقاسمها المتهم ضيافات رفقة زوجته وعدد من افراد عائلته ومتهمين آخرين. لثبوت تورطهم خلال مجريات التحقيق في وقائع طالت شركة ألريم وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات.

ضيافات يواجه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا

ويواجه نسيم ضيافات عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك”. وأيضا للمدعو “ص.ع” مدير “اناد” وكالة سطيف سابقا. مع تبرئة المدير العام السابق لاناد أيضا المدعو “ب.م.ش”،

ونفس الحكم استفادت منه مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت”. و ادانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ”

بينما ادين خليفة مدير ” أناد” المتهم المدعو ب “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة

كما تم الحكم على شقيق” ضيافات نسيم” المدعو “عبد المالك ضيافات” بعامين حبسا نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة ، كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة

للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة “اريم” ،مع ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .

كما اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادي بسيدي امحمد احكاما اخرى متفاوتة لبقية المتهمين تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع” مع اصدار امر بالقبض عليه.

كما تم تبرئة أكثر من 20 متهم مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم بـ4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وتغريم شركة “ليليا و”ليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة. مع الزام المحكمة المتهم “ضيافات نسيم” بان يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج.