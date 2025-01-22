إجراء تحقيق تكميلي في قضية مير بئرخادم السابق

أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير في القضية المتابع بها رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين آخرين بالبلدية ومتعاملين.

ويتعلق الأمر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية ،”ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية. “ب.م” مكلفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. بالإضافة كذلك إلى متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي. “ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.

وجاء هذا الحكم لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا. بفواتيير مضخمة كبّدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية “لجياف” .

كما وجّهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية. فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

و الجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد سبق وأن التمس ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره .

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