إجراء تعديلات على برنامج الدور 16 من منافسة كأس الجزائر

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، عن تغييرات جديدة بخصوص برنامج مواجهات الدور 16 لكأس الجزائر.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد تقرر تعديل برنامج مواجهتين من هذا الدور من منافسة الكأس.

ويتعلق الأمر بكل من مباراة نصر حسين داي أمام مولودية قسنطينة، تقرر برمجتها يوم الجمعة المقبل 8 مارس، بملعب 20 أوت بالعاصمة بداية من الساعة 15.00 مساء.

كما تقرر إجراء مواجهة نادي حيدرة ضد شبيبة جيجل، يوم السبت المقبل، 9 مارس بملعب الدار البيضاء، بداية من الساعة 14.30 مساء.