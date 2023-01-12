إجراء تغييرات لتصاريح عمل الأجانب في كندا

تضاعف الحكومة الكندية جهودها لجلب عمال أجانب جدد. وذلك لسد النقص في العمالة الذي يعيق عدة قطاعات من النشاط في البلاد.

في عام 2022، حققت كندا رقما قياسيا جديدا. حيث ذكر وزير الهجرة الكندي شون فريزر في وقت سابق أن عدد المقيمين الدائمين بلغ 431645.

وعلى نفس المنوال وبهدف استقطاب المزيد من العمالة الوافدة. قررت الحكومة الكندية إجراء تغييرات جديدة فيما يتعلق بتصريح العمل الخاص بها.

وأعلنت الحكومة الكندية على موقعها الرسمي أنه سيتم إجراء تغييرات فيما يتعلق بتصاريح العمل للأجانب.

وبالتالي، اعتبارًا من 30 جانفي 2023، تعتزم الحكومة الكندية توسيع تصاريح العمل لتشمل الأزواج. والأطفال المعالين لحامل تصريح العمل.

ويمس يتأثر هذا الإجراء الجديد ، الأزواج والأطفال المعالين من حامل تصريح العمل. الذين يشغلون منصبًا في أي فئة من 0 إلى 5 (التدريب والتعليم والخبرة والمسؤولية FEER). أو الزوج والأبناء المعالين لشخص لديه تصريح عمل مفتوح.

كما يمس القرار أزواج وأطفال المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة أيضًا بهذا الإجراء الجديد.