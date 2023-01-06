إجراء تمييزي ضد الأطفال المسلمين في المدارس الفرنسية

قرر عمدة Morières-lès-Avignon (فوكلوز) إزالة وجبات الطعام البديلة الخاصة بالمسلمين من بلدته لتوفير المال. حيث صعدت المعارضة للتنديد بهذا الإجراء التمييزي.

منذ يوم الثلاثاء 3 جانفي ، قرر Grégoire Souque، عمدة Morières-lès-Avignon ، في فوكلوز. سحب وجبات الطعام البديلة لـ 600 طفل يذهبون إلى المدرسة في المدينة.

كما توضح France Bleu، سيتمكن الأطفال المصابون بالحساسية فقط، عند تقديم شهادة طبية. من إحضار طعامهم. تم الإعلان عن هذا القرار لأولياء الأمور في منتصف نوفمبر.

“إنها مسألة توفير. لقد واجهنا زيادة كبيرة في المواد الخام، وكان علينا اتخاذ خيارات”. برر رئيس البلدية في ميكروفون BFMTV.

يقول: “إما أن نرفع الأسعار، أو نوفر المال، لكن بالنسبة للمعارضة وبعض أولياء أمور الطلاب. فإن هذا القرار لا علاقة له بالاقتصاديات التي قدمها Grégoire Souque.

وقال أحد البرلمانيين الفرنسيين لـ BFMTV “هناك عدد معين من السكان لم يعد يريده رئيس البلدية في بلدته. هذا الإجراء يستهدف السكان المسلمين في البلدية، بالنسبة لي، إنه تمييز ضد المسلمين”

وأضافت من جانبها الرئيسة المشاركة لاتحاد أولياء أمور التلاميذ (FCPE)”لا نعرف ما إذا كان. سيتم وضع لحم الخنزير على الطبق أم لا. علاوة على ذلك ، لم يتحدث في أي وقت عن لحم الخنزير”.

وتابعت “في مرحلة ما، عندما تريد اتخاذ هذا النوع من القرار الاستبدادي، عليك أن تفترض أقل الأشياء”.

ورد جريجوار سوق “إنها عاصفة في فنجان إنها تخص قلة من الناس فقط”. لحم الخنزير، كان هناك طوال الوقت وسيكون هناك طوال الوقت. إما أن يبقى الطفل جائعا ويأكل في المنزل، أو لا نقدم له اللحوم”.