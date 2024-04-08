إجراء جديد لصالح الجالية الجزائرية في المهجر

أعلنت القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليل، في بيان صحفي جديد، عن تغيير يتعلق بطلبات جواز السفر البيومترية.

هذا إجراء جديد يدخل في إطار تحسين الخدمات القنصلية. مما يتيح ضمان جودة أفضل للخدمات لصالح الجزائريين المقيمين في المنطقة القنصلية للقنصلية العامة للجزائر في ليل.

في الواقع، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، سيتم تقديم طلبات جواز السفر البيومتري عن طريق المواعيد فقط.

علاوة على ذلك، تذكر القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليل أن مواعيدها متاحة على موقعها الإلكتروني: consulat-lille-algerie.fr. على وجه الخصوص، في قسم “تحديد موعد”.

كما نشرت القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليل، بلاغاً صحفياً جديداً، على موقعها الرسمي. تعلن فيه إغلاق مؤسستها وخدماتها خلال أيام العيد الثلاثة.

وجاء في البيان الصحفي المعني: “بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024. تعلم القنصلية العامة للجزائر في ليل أن خدماتها ستغلق خلال أيام العيد الثلاثة”.