إجراء جديد للراغبين في أداء مناسك العمرة

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، أن السلطات السعودية اشترطت شهادة “سارية المفعول” للتطعيم ضد الحمى المخية الشوكية للمعتمرين.

وجاء في بيان الديوان، أن على الوكالات السياحية اشتراط شهادة Meningococcal Meningitis للمقبلين على أداء مناسك العمرة.

مضيفا نفس المصدر أن هذه الشهادة لا تقتصر على المعتمرين فقط، بل تشمل الأشخاص الوافدين إلى مناطق الحج والعمرة لأغراض أخرى .

وجاء في البيان أيضا أنه، يتوجب على جميع وكالات السياحة والأسفار طلب هذا التطعيم في ملف المعتمر.

لتفادي رفض الملف أو إرجاع المعتمرين من منافذ الدخول .