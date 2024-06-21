إجراء جديد للسفر إلى الاتحاد الأوروبي

سيتعين على 1.4 مليار شخص من أكثر من 60 دولة مختلفة من العالم. والذين يحق لهم حاليًا السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي/منطقة شنغن الثلاثين. دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة إقامة قصيرة. التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت قبل أي رحلة إلى الدول الأعضاء. قبل نهاية النصف الأول من عام 2025.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تصريح الدخول الإلكتروني هذا، والذي يسمى النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS). منذ عام 2016، في محاولة لتعزيز الأمن في أوروبا من خلال معرفة الأشخاص القادمين مسبقًا، وفقًا لتقارير شنغن.

وقد تغيرت قواعد السفر إلى معظم الدول الأوروبية. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2025، سيتعين على حوالي 1.4 مليار شخص. من أكثر من 60 دولة معفاة من التأشيرة الحصول على تصريح سفر لدخول 30 دولة أوروبية لإقامة قصيرة.

وسيتمكن المتقدمون من التقدم بطلب للحصول على ETIAS من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

ETIAS هو تصريح سفر يتعين على المسافرين من دول شنغن الخالية من التأشيرة التقدم للحصول عليه. قبل منتصف العام المقبل، على الأرجح في شهر ماي.

وسيتم استكمال إجراءات التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع ETIAS الإلكتروني، أو تطبيق ETIAS. هذا الأخير لم يتم إطلاقه بعد.

وتم التأكيد على أن التقدم بطلب للحصول على ETIAS سيستغرق حوالي عشر دقائق. حيث سيتعين على المسافرين تحميل جواز السفر الخاص بهم وصورة لهم على الموقع الإلكتروني/التطبيق. بالإضافة إلى الإجابة على العديد من الأسئلة البسيطة.