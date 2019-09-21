إجراء حركة جزئية في سلك المدراء بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية

أجرى المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية والعمال الأجراء، الخميس الماضي، حركة جزئية في سلك المدراء.

وحسب بيان لذات الهيئة، فقد مست هذه الحركة، الإطارات والمناصب الآتية:

تحويل محمد رضا خوجة، من منصب مدير العمليات المالية، إلى منصب مستشار مساعد للمدير العام.

تحويل جمال مطاري من منصب مدير الوقاية الطبية، إلى منصب مدير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المزمنة.

تحويل فاطمة الزهراء رباحي، من منصب مساعدة مستشارة لدى المدر العام، مكلفة بخلية المنازعات، إلى وكالة وهران لتشغل منصب مساعدة مستشارة.

كما تمت ترقية مجموعة من الاطارات، من مختلف الوكالات الوطنية لصندوق التأمينات الإجتماعية، وشملت:

ترقية محمد امين بن يخلف، مساعد مديرية أمين اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة سابقا، ليتولى منصب مدير مركزي للمفتشية العامة.

ترقية فواز نعاسي، مدير وكالة الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف سابقا، ليتولى منصب مدير مركزي للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة.

ترقية شمس الدين بولعسل، مدير وزكالىة الصندوق الوطني للتقاعد بالبليدة سابقا، ليتولى منصب مدير مركزي للعمليات المالية.

ترقية مالك نسيم، مدير وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بتيبازة سابقا، ليتولى منصب مدير مركزي للرقابة الطبية.

وتندرج هذه الحركة في ضمن السياسات الجديدة، التي ينتهجها الصندوق، والرامية الى العمل بمبدأ تداول على مناصب المسؤولية.

وتهدف هذه الحركة، إلى الرفع من مستوى الخدمات والولوج إلى عالم العصرنة والخدمة النوعية السريعة، من خلال دعم لكفاءات والمهارت.

كما تعد هذه الخطوة حلقة جددية ضمن استكمال مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق لسنوات “2017 2019″، المرتكز على الحكامة الجيدة، والتي ترمي للرفع من مستوى نجاعة وفعالية الخدمة العمومية.